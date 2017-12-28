جماعة الحوثي تُطلق صاروخا باليستيا بإتجاه معسكر للتحالف العربي بمأرب

أعلنت جماعة الحوثي ، اليوم الخميس 28 ديسمبر، إطلاق صاروخ باليستي بأتجاه معسكر تابع لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.



وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن ما تسمى "القوة الصاروخية أطلقت فجر اليوم الخميس، صاروخاً باليستيا من نوع "قاهر M2"، على معسكر الرويك التابع للغزاة والمرتزقة في محافظة مأرب".

وأضافت أن "وحدة الإسناد الصاروخي تدك تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في الغراميل وخليقا وتبة العضيب قبالة منفذ الخضراء في مدنية نجران السعودية".

والجدير بالذكر أن المتحدث باسم التحالف العربي، تركي بن صالح المالكي، أعلن الأربعاء، "الاستيلاء على أسلحة للحوثيين مصدرها إيران".

وقال تركي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض إن "عملية الإسناد الجوي، والدعم اللوجستي لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، خلال الأيام الأخيرة، أسفرت عن تقدم كبير للشرعية في العديد من الجبهات، وتدمير الكثير من آليات ومخازن السلاح لأنصار الله".