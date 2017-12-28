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إجلاء دفعة ثانية من الحالات الحرجة المحاصرة في الغوطة الشرقية

منذ 4 ساعة
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إجلاء دفعة ثانية من الحالات الحرجة المحاصرة في الغوطة الشرقية

 

افادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، اليوم الخميس ، بنجاح خروج  الدفعة الثانية من المرضي ، وغالبيتها من الأطفال  من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق ، مساء أمس الأربعاء. 

وتطالب الأممر المتحدة بإجلاء  مئات الحالات الحرجة من  الغوطة الشرقية التي تعاني من حصار شديد . 

والجدير بالذكر أنه تم إجراء الدفعة الأولى التي ضمت أربعة أشخاص بينهم  بينهم ثلاثة أطفال، إلى مستشفيات في دمشق. وقد بدأت عملية الإجلاء ليل الثلاثاء الأربعاء بموجب اتفاق بين الأطراف المتنازعة على إخراج 29 مريضا على دفعات.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إنجي صدقي لوكالة فرانس برس "أجلينا بالأمس 12 مريضاً، غالبيتهم أطفال، مع أفراد من عائلاتهم"، مشيرة إلى أن غالبية من تم إجلائهم حتى الآن يعانون من "السرطان وأمراض مزمنة وأخرى في القلب".

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