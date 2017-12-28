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تحركات دبلوماسية فلسطينية لمنع بعض الدول من نقل سفارتهم إلى القدس

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 204
تحركات دبلوماسية فلسطينية لمنع بعض الدول من نقل سفارتهم إلى القدس

 

أكد وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي ، خلال تصريحات صحفية  للإذاعة الفلسطينية الرسمية،  أن السلطة الفلسطينية تتحرك دبلوماسيًا لمنع أي دول آخرى من نقل سفاراتها لدى الكيان الصهيوني إلى القدس, على غرار القرار الأمريكي . 

وأكد "المالكي" ، أن الجانب الفلسطيني اتصل بعدد من الدول يمكن أن تقدم على هذه الخطوة لحثها على تجنب ذلك كونها غير قانونية وتخالف قرارات الشرعية الدولية ، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع  الجهات العربية والإسلامية والإفريقية وآخرى دولية  لمنع اتخاذ مثل هذه الخطوة من بعض الدول.

وعلق "المالكي" على إعلان  وزارة الخارجية  الصهيوني عن اتصالات مع 10 دول على الأقل لنقل سفاراتها إلى مدينة القدس على غرار القرار الأمريكي الأخير ،قائلا إن الجانب الفلسطيني يتوقع أن المقصود من هذه الدول تلك التي عارضت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير برفض أي تغيير على الوضع في مدينة القدس بوصفها مدينة محتلة.

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