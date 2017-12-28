مساعدات مالية صهيونية مرتقبة لـ50 دولة لدعم قرار ترامب بشأن القدس

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية ، اعتزام الكيان الصهيوني على تقديم ملايين الدولارات كمساعدات مالية إلى خمسين دولة في جميع أنحاء العالم ، في محاولة لكسب الدعم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، حسبما أفاد القناة الثانية العبرية التليفزيونية.

وأفادت الجريدة ، إلى أن المساعدات المالية التي يعتزم الكيان الصهيوني تقديمها إلى الدول ، سوف تساعده على كسب دعم مزيد من الدول خلال المزيد من عمليات التصويت في الأمم المتحدة بعد تصويت رئيسي بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .

وجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أقرت بإجماع 128 دولة مقابل تسعة أصوات وامتناع 35 دولة ، مشروع قرار يرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ،و رفض أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموجرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.