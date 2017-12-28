مصرع وإصابة 14 مواطنًا إثر حادث سير بطريق "كفر الشيخ -طنطا"



لقى ثلاثة مواطنين مصرعهم وأصيب 11 آخرون ، اليوم الخميس 28 ديسمبر، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "كفر الشيخ - طنطا"، بالقرب من قرية مسير .

وأكد، مصدر طبى داخل مستشفى كفر الشيخ العام، أنه تم تقديم الاسعافات اللازمة للمصابين وهم: إبراهيم عماد ماضى، 24 عاما، وأحمد محمد عمر، 21 عاما، وأحمد محمد ماضى، 22 عاما، وأحمد محمد مصطفى، 25 عاما، وسلامة راضى سعد، 21 عاما، وطارق على رجب، 19 عاما، وعلى بكر عبد اللطيف، 22 عاما، ومحمد جمال عبود، 33 عاما، ومحمد فوزى البربرى، 19 عاما، ومصطفى محمد نور، 45 عاما، ويوسف راضى متولى 30 عاما.

كما تم إيداع 3 جثث بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وهم: أحمد محمد حسن، 30 عاما، وأيمن عبد المنعم إبراهيم، 24 عاما، وآخر مجهول الاسم والعنوان.