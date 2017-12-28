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إحباط محاولة التنصت على جهات حكومية سعودية

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 157
إحباط محاولة التنصت على جهات حكومية سعودية

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية ، نقلًا عن مركز الأمن الإلكتروني السعودي، نجاحه في إحباط  محاولات تنصت واختراق على الأنظمة الإلكترونية لجهات رسمية بالمملكة.

وأكد المركز في بيانه  أنه "رصد محاولات استهداف إلكترونية لجهات سعودية، منها محاولات تنصت واختراق خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 27 ديسمبر 2017، لافتا إلى أن "نسبة الاختراق أو المحاولات بلغت 59% فيما بلغت زراعة البرامج الخبيثة 19%".

وأوضح مركز أن "نسبة التهديد الذي كان يهدف لسرقة المعلومات من القطاعات الإلكترونية وصلت 5%، والهجمات التدميرية ومحاولات التنصت أو قطع التواصل في القطاعات الحكومية بلغت نسبتها 1%".

وأفاد تقرير للمركز بأنه "خلال الربع الثالث من العام 2017، كان القطاع الحكومي هو أكثر القطاعات استهدافًا بنسبة 65% نظرًا للعوامل السياسية المحيطة والتي تستخدم الهجمات الإلكترونية كعامل تخريب، ثم قطاع الطاقة بـ 8%، وقطاع الاتصالات بـ 7% لما تمثله من أهمية وطنية، والتي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني". 

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