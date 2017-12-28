لواء سابق بالجيش يُهدد برد عسكري على التواجد التركي في "سواكن"



هدد أحد اللواءات المتقاعدين في المؤسسة العسكرية ، التواجد التركي على جزيرة سواكن السودانية ، مؤكدًا أن منح السودان الجزيرة لتركيا غريب ومفاجئ ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.



وقال اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" المقربه من النظام العسكري، أن قرار البشير يُعد اتجاه عدائي تجاه مصر بعد موقفه الداعم لإثيوبيا وتهديده للأمن المائي المصري.

ولفت "سمير فرج" إلى أن هناك إجراءات عسكرية وسياسية مصرية على التهديد الذي يمثله منح هذه الجزيرة لتركيا على الأمن القومي المصري.

وزعم "فرج" أن الهدف الهدف الحقيقي من هذا القرار جعل الجزيرة شوكة في خاصرة مصر وتهديدا للأمن القومي المصري، لأنه لو صح الهدف الأول المعلن لتم منحها لليونسكو لإدخال الإصلاحات على الآثار الموجودة في تلك الجزيرة.



وجدير بالذكر أن الرئيس السوداني "البشير" وافق على اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الماضي، خلال زيارته للسودان، بشأن منح الخرطوم جزيرة سواكن إلى إنقرة لإعادة تأهيلها .