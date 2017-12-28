"الأمم المتحدة": مقتل أكثر من 100 مدني إثر غارات التحالف العربي باليمن



أصدرت الأمم المتحدة ، بيانًا اليوم الخميس 28 ديسمبر، بشأن ضحايا المدنيين إثر الغارات الجوية للتحالف العربي في اليمن ، مشيرًة إلى سقوط 109 يمنييًا خلال الأيام العشرة الأخيرة بسبب الغارات .

وأفاد "جيمي ماك غولدريك" منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالمنظمة العالمية ، بسقوط عائلة مكونة من 14 شخصا ضحية غارة شنها طيران التحالف العربي على مزرعة في مديرية التحيتا في محافظة الحديدة في 26 من الشهر الجاري.



وأكد البيان ، مقتل 54 مدنيا على الأقل، بمن فيهم ثمانية أطفال، وإصابة 32 آخرين، بينهم 6 أطفال، في اليوم نفسه إثرا غارات جوية استهدفت سوقا شعبية في قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز.

وأضاف التقرير الأممي أن الغارات الجوية الأخرى على مناطق متفرقة من اليمن خلال الأيام الـ10 الأخيرة أودت بأرواح 41 مدنيا وأسفرت عن إصابة 43 آخرين.