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"الأحمد": ناقشت مع مسؤولين مصريين صعوبات المصالحة وأجريت اتصالا بحماس

منذ 9 ساعة
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"الأحمد": ناقشت مع مسؤولين مصريين صعوبات المصالحة وأجريت اتصالا بحماس

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد اليوم الخميس، إنه تم تم الاتفاق مع الجانب المصري على استمرار التواصل والتنسيق لإنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة حول المصالحة الفلسطينية.

وأضاف الأحمد اليوم الخميس في تصريحات صحفية، "إنه اجتمع مع عدد من المسؤولين المصريين المكلفين بمتابعة تنفيذ الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، والذي وقع بتاريخ 12 أكتوبر2017 لتنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام بكافة بنوده".

وتابع: "أنه استعرض مع المسؤولين المصريين، خلال اللقاء الذي عقد الليلة الماضية، العقبات والعراقيل التي ظهرت فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق"، مؤكدا أنه كان على اتصال مع حركة حماس أثناء وجوده في القاهرة لتذليل جميع المصاعب والعقبات أمام مسيرة إنهاء الانقسام.

وأوضح الأحمد أن عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا ملف المصالحة، "وتجنيد كل الطاقات والإمكانات الفلسطينية والعربية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية"، على حد تعبيره.

وأوضح الأحمد أن الوحدة الوطنية هامة في سبيل إفشال التحرك الإسرائيلي الأمريكي، "وتجنيد طاقات الشعب الفلسطيني باتجاه إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية"، على حد قوله.

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