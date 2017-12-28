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سرقة 6 قطع أثار نادرة من المتحف الزراعي بالجيزة

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 202
سرقة 6 قطع أثار نادرة من المتحف الزراعي بالجيزة

في ظل الانفلات الأمني الذي يضرب الشارع المصري، إثر انشغال وزارة الداخلية بمطاردة المعارضين السياسين ، والتنكيل بهم ، أقدم بعض المجهولين علىسرقة قطع أثرية نادرة، بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي بالجيزة.

وقد تلقى قسم الدقي ، بلاغًا من اللجنة المعينة بوزارة الزراعة لإجراء الجرد السنوي علي المتحف، يفيد بأنه أثناء عمليات الجرد اكتشفوا اختفاء 6 قطع من مقتنيات المتحف.

وكشفت اللجنة المعينة لإجراء الجرد عن فقد 6 قطع أثرية صغيرة من مقتنيات المتحف، وقال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ان المتحف مغلق منذ نحو 6 أشهر لإجراء ترميمات على واجهة المبنى، وعملية صيانة كاملة، تشمل تركيب نظام كاميرات يراقب كل صالات المتحف، بالإضافة إلي تجديدات في طريقة عرض محتوياته، حتي يظهر بالشكل الذي يتناسب مع عراقته وقيمته، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولي من المتحف نهاية يناير المقبل.

وأضاف "عبد الدايم" أن اللجنة التي اكتشفت الواقعة معينة لإجراء الجرد السنوي لمقتنيات المتحف، وتبينت فقد القطع المذكورة، من متحف الزراعة المصرية القديمة، وأبلغت قوات الأمن بالواقعة.

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