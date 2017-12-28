"برلماني تركي": الإمارات دعمت انقلاب عسكري على البشير قبل أشهر

كشف النائب البرلماني ورئيس لجنة العلاقات التركية القطرية "ياسين أقطاي" ، خلال مقابلة مع بوابة "الشرق" ، عن قيام دولة الإمارات بدعم محاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس السوداني عمر البشير قبل أشهر .

وقال "أقطاي" إن "الإمارات دعمت الانقلاب ضد البشير من أجل جر البلاد إلى حالة من الفوضى لا يعلم عاقبتها إلا الله"، مشيرًا إلى أن" جميع محاولات الانقلاب وإثارة الفوضى التي شهدتها تركيا منذ تاريخ 7 فبراير عن طريق تنظيمي "غولن" و"بي كا كا" كان للإمارات دور فيها".

وشدد "أقطاي" على أن قادة الإمارات دعموا الانقلاب العسكري في مصر ضد أول رئيس منتخب "محمد مرسي" ، مشيرًا إلى أنها دعمت وساهمت في سفك دماء الآلاف من المصريين .

وتطرق "أقطاي" لدور الإمارات في دعم خليفة حفتر في ليبيا ، بالتعاون مع النظام العسكري في مصر، بعدما كانت تخلصت ليبيا من استبداد القذافي ، مشيرًا إلى أن الإمارات واصلت مخططها التخريبي باتجاهها إلى اليمن لتقلب ثورتها الشعبية رأسا على عقب وتجرها إلى حرب أهلية ذات طريق مسدود.

وأكد "أقطاي" أن الإمارات تحاول التخلص من تاريخها الملئ بالجرائم والخيانات على مر الزمان ، ولهذا فهي تهاجم تركيا بشكل أشرس من أمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن شبح القائد فخر الدين باشا يحوم حولها، في حين تحاول أن تتخلص منه، وكلما حاولت ذلك تجد نفسها واقعة في مصيدة ماضيها.