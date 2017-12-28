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عصابة العدو الصهيوني تعتدي على (3) أشقاء ووالديهم ببيت لحم

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 159
عصابة العدو الصهيوني تعتدي على (3) أشقاء ووالديهم ببيت لحم

وثق نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، اعتداء عصابة العدو الصهيوني على ثلاثة أشقّاء والتّنكيل بهم، خلال عملية اعتقالهم من مخيّم عايدة فى محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى الاعتداء على والديهم.

وأوضحت محامية نادى الأسير جاكلين الفرارجة - عقب زيارتها للمعتقلين الثلاثة فى معتقل (عتصيون) الإسرائيلى - أنّ قوّة مكوّنة من 50 جندياً ومصحوبة بالكلاب البوليسية اقتحمت منزل المعتقلين عبد الله (18 عاماً)، وعلى (23 عاماً)، ومحمود محمد حماد (19 عاماً)، فجراً يوم 26 ديسمبر الجاري، ودفعوا والدتهم لداخل المنزل، وقاموا بسحب الأشقّاء الثلاثة ووالدهم من منزلهم فى الطّابق الثانى وحتى الوصول بهم إلى الشّارع.

وأضافت أن جنود الاحتلال انهالوا على المعتقلين بالضّرب المبرح بأعقاب البنادق، والدّوس عليهم بالأحذية العسكرية، وذلك قبل احتجازهم لدى حاجز "قبة راحيل" لساعتين، ونقلهم إلى مقرّ شرطة "بيتار عيليت" واحتجازهم فيها مكبّلين لمدّة (12) ساعة فى البرد القارس، ثمّ نقلهم إلى معتقل (عتصيون).

ولفتت المحامية إلى أن إدارة معتقل (عتصيون) أحالت المعتقل محمود للعلاج الطّبى إثر وجود جروح وعلامات ضّرب واضحة على جسده؛ إلّا أن الطّبيب لم يقدّم له أى علاج يُذكر.

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