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إصابات بالرصاص الحي والاختناق فى مواجهات مع العدو برام الله

منذ 7 ساعة
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إصابات بالرصاص الحي والاختناق فى مواجهات مع العدو برام الله

قالت وكالة وفا الفلسطينية، الخميس، أن عدد من المواطنين أصيبا برصاص العدو إثر مواجهات معه فى مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، أبرزها إصابة شابين بالرصاص الحى فى منطقة أم الشرايط، وجبل الطويل فى مدينة البيرة المتاخمة لرام الله.

وأفادت الطواقم الطبية، بأن الإصابتين إحداهما بالفخذ، والأخرى فى الساق، وجرى نقلهما إلى مستشفى رام الله، لتلقى العلاج.

وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مواطنة ونجلها، على حاجز سالم العسكرى غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "سالم" اعتقلت المواطنة هنية محمود شرايعة، ونجلها وليد إسماعيل شرايعة من سكان نابلس، أثناء توجههما لحضور المحكمة العسكرية لأقربائهما.

وفى نابلس أصيب طالبان برصاص قوات الاحتلال المعدنى المغلف بالمطاط، خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنين مدرسة قرية روجيب جنوب نابلس، وذلك أثناء تقديم الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، حيث اضطرت إدارة مدرسة روجيب لإخلاء الطلبة وعدم اكمال تقديم الامتحانات.

وفى طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين قرب مصنع جيشورى غرب المدينة.. ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات فى صفوف المواطنين.

وفى الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مواطنا من بلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة حلحول الشمالى، اعتقلت الشاب محمد احمد محمد الدودى خلال مروره عبر الحاجز الاحتلالى، ونقلته لجهة غير معلومة.

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