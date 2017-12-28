Responsive image

-2º

28
ديسمبر

الخميس

26º

28
ديسمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • إصابة (7) أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية
     منذ 3 ساعة
  • تأجيل طلب رد محكمة دعوي "بدل عدوي الأطباء" إلي جلسة 11 يناير
     منذ 3 ساعة
  • مصرع وإصابة (16) شخص فى حادث تصادم بالوادي الجديد
     منذ 3 ساعة
  • أنباء عن مقتل الحاكم العسكري لبئر العبد و(6) آخرين
     منذ 3 ساعة
  • الإدارية تُلغي قرار جامعة الأزهر بعدم منح الدكتوراة لطبيبة أسنان
     منذ 3 ساعة
  • تركيا.. انفجار كبير بمركز شرطة جنوب البلاد
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:44 صباحاً


الظهر

11:56 صباحاً


العصر

2:44 مساءاً


المغرب

5:08 مساءاً


العشاء

6:38 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

فلسطينيون يتصدون لتكريم نتنياهو من قبل مسؤل فلسطيني

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 187
فلسطينيون يتصدون لتكريم نتنياهو من قبل مسؤل فلسطيني

 

قام فلسطينيون من منطقة عين ماهل بالضفة الغربية ومئات الناشطين السياسيين بالتصدي لقرار رئيس المجلس المحلي، وليد أبو ليل، تكريم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
ونظمت وقفة شعبية بادرت إليها القوى الوطنية والشعبية في قرية عين ماهل، بعد ظهر اليوم، الخميس، عند مسجد أبي عبيدة، تحت شعار "لا لتكريم العار"، إلى جانب شعارات وطنية، وفي مقدمتها التأكيد على عروبة القدس، وكونها عاصمة فلسطين الأبدية، وشعارات تندد بالسياسة العنصرية لحكومة نتنياهو.
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات منددة بزيارة نتنياهو إلى القرية. ورفع المشاركون شعارات كتب عليها "تكريم نتنياهو لا يشرفني"، "قاطع! فاستقبالك ومشاركتك وصمة عار"، "جبل سيخ لأصحابه مش لنتنياهو وكلابه"، "من بلدي طلع القرار ما بنكرم هالأشرار"، "عين ماهل وطنية ما بتخون القضية"، "بلدنا عربية ما بتكرم فاشية"، "تحية مهلاوية للقدس العربية" و"عين ماهل أبية بوحدتها الوطنية".


tgs'dkd,k

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers