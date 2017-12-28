الاحتلال الصهيوني يرسل اخطارات لفلسطينيين بهدم منزلهم

سلم الاحتلال الصهيوني بالقدس، اليوم الخميس، أوامر هدم لعدة منازل في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيساوية محمد أبو الحمص، إن طواقم البلدية برفقة عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، وسلمت عددا من المواطنين إخطارات بالهدم، وبلاغات لمراجعة البلدية.

وأضاف أن الطواقم صورت أكثر من 10 منازل سكنية بالعيساوية، قبل أن توزع تلك الإخطارات، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل حملتها الممنهجة ضد سكان البلدة.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب محمد عبد داري عقب مداهمة منزله في بلدة العيساوية، والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت القوات عدة منازل لشبان وفتية معتقلين لديها في حي الجالية الإفريقية الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، وعبثت بمحتوياتها، فيما حررت مخالفات للمركبات بعدة محاور بالقدس.

وفي بلدة سلوان جنوب الأقصى، أوقفت قوات الاحتلال مركبة تابعة لشركة كهرباء القدس، واحتجزت هوية سائقها في حي بطن الهوى بالبلدة. وفق مركز معلومات وادي حلوة

وكانت عدة بلدات بالقدس شهدت الليلة الماضية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، تركزت في عناتا، العيسوية، أبو ديس والعيزرية، الرام وسلوان، بحيث تخللها إطلاق عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية.

