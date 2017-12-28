الاحتلال يفرق وقفة تضامن مع عائلة التميمي

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز والصوت وقفة تضامنية شارك فيها عشرات المتضامنين مع عائلة الطفلة عهد التميمي بالقرب من محكمة عوفر العسكرية غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال اثنين من المشاركين في الوقفة هما جميل البرغوتي ومنال التميمي ابنة عم عهد، واعتدت على الصحفيين الموجودين في الموقع.

وقالت مصادر إعلامية إن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، مضيفة أن العشرات منهم أصيبوا بحالات اختناق وتمت معالجتهم ميدانيا.

وتتزامن هذه الوقفة التي شارك فيها أيضًا وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ومدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، مع عقد جلسة في المحكمة العسكرية عوفر عصر اليوم للنظر في قضية عهد وناريمان ونور المعتقلات منذ عشرة أيام في سجون الاحتلال.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية منذ ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وعلى حدود قطاع غزة، رفضًا للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً للصهاينة.