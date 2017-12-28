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الجامعة العربية تحضر مشروع لعرقلة مشاركة الكيان الصهيوني في انتخابات مجلس الأمن

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 203
الجامعة العربية تحضر مشروع لعرقلة مشاركة الكيان الصهيوني في انتخابات مجلس الأمن

حضرت الجامعة العربية مشروع اقتراح لعرقلة مشاركة الكيان الصهيوني في انتخابات مجلس الأمن الدولي، وهي أهم هيئة في المنظمة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.
ويأتي هذا الاحتجاج قبيل الزيارة المرتقبة والتي سيجريها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الهند بعد أسبوعين، وذلك ردا للزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى البلاد بالصيف الماضي.
سعيا منه لاستقطاب الدول الأفريقية والفقيرة حول الدبلوماسية الإسرائيلية وتجنيدها للدفاع أو التصويت لصالح إسرائيل بالمحافل والهيئات الدولية، بادر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لتدشين صندوقا ماليا لتقديم المساعدات المالية للدول التي ستدعم إسرائيل وستعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
وقبل الزيارة المتوقعة لنتنياهو إلى نيودلهي، أعربت الخارجية الإسرائيلية عن استيائها من تصويت الهند في الوقت الذي أعدت الجامعة العربية مسودة مشروع لعرقلة مشاركة إسرائيل في انتخابات مجلس الأمن.
وأعربت إسرائيل عن احتجاجها على أن الهند أيدت اقتراحا في الجمعية العامة يدعو إلى الغاء إعلان ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل، فيما رفضت وزارة الخارجية التعليق على الخبر.
وسيعرض اقتراح الجامعة العربية على جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في مؤتمر يعقد اليوم، وعدا عن الدول الأعضاء، سيبذل جهد للتأثير على البلدان الأخرى حتى لا تؤيد دخول إسرائيل إلى مجلس الأمن.
ويخوض الكيان الصهيوني حملة لتكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي يضم 15 دولة من بينها خمس دول، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. وهي دول لديها حق النقض "الفيتو" إلى جانب 10 دول بديلة.

 

 

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