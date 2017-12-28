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عقد جلسة محاكمة المعتقلات"عهد التميمي و نور و ناريمان" وسط تظاهرات أمام المحكمة

منذ 5 ساعة
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عقد جلسة محاكمة المعتقلات"عهد التميمي و نور و ناريمان" وسط تظاهرات أمام المحكمة

 فرقت قوات الاحتلال الصهيوني تظاهرة تضامن مع المعتقلات الثلاث (عهد، نور وناريمان) من أمام المحكمة العسكرية خلال جلسة لمحاكمة عائلة التميمي في محكمة الاحتلال العسكرية "عوفر"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات أظهرت دخول عهد التميمي إلى قاعة المحكمة.
وفرّق الاحتلال في وقت سابق، اليوم، تظاهرة أمام بوابة سجن "عوفر"، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية تضامنا مع عائلة الطفلة عهد التميمي.
وفرقت قوات الاحتلال العسكرية وقفة دعت لها فعاليات نسوية، تضامنا مع الطفلة المعتقلة عهد التميمي (16عاما)، ووالدتها ناريمان وابنة عمها نور. واستخدم الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

 

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