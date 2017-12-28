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مصرع وإصابة (16) شخص فى حادث تصادم بالوادي الجديد

منذ 6 ساعة
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مصرع وإصابة (16) شخص فى حادث تصادم بالوادي الجديد


توفي شخصين وأصيب 14 آخرون، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من منطقة النقب وعلى الفور وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجار نقل المصابين، وتحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من إدارة النجدة بورود بلاغ يفيد تصادم سيارة ميكروباص أجرة بسيارة نقل بالقرب من منطقة النقب على طريق "الخارجة- أسيوط" مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين بينهم حالات خطيرة، وتم نقلهم الى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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