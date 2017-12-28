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مستوطنون صهاينة يعتدون على مدرسة بالضفة الغربية

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 81
مستوطنون صهاينة يعتدون على مدرسة بالضفة الغربية

 هاجم عشرات المستوطنين الصهاينة في مستوطنة "يتسهار"، االفلسطينين في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مجددا، واعتدوا على المدرسة الثانوية، صباح اليوم، الخميس.
وقالت منظمة حقوقية إسرائيلية في الضفة الغربية، أن المستوطنين "اقتحموا القرية وقاموا بإلقاء الحجارة باتجاه الأهالي والمنازل والمدرسة".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن سيارتين، على الأقل، تعود ملكيتهما لمعلمين اثنين بالمدرسة، "تضررتا وتحطمت نوافذها جراء الحجارة التي ألقاها المستوطنون".
وأضافت: "وما أن وصلت قوة من جيش الاحتلال إلى القرية، حتى شرع الجنود بإطلاق النار باتجاه المدرسة وقنابل الغاز المسيّل للدموع".
يشار إلى أن المستوطنة تقام على أراضي ست قرى، هي: عصيرة القبلية، وعوريف، ومادما، وحوارة، وعينبوس، وبورين، ويشتكي الأهالي من هجمات المستوطنين المتكررة على منازلهم وعمليات التخريب التي تطال حقولهم المزروعة بالزيتون ويمنعوا من جني ثمارها

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