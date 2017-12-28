البحيرة.. مصرع وإصابة (11) شخص فى حادث تصادم



توفي شخصين وأصيب 9 آخرون، فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة ، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد.



تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بحادث تصادم بالطريق الصحراوى تجاه الإسكندرية بدائرة المركز .



وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل محملة بعمالة زراعية وأخرى ملاكى بالطريق الصحراوى تجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة .



أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 9 أشخاص آخرين وتم نقل الجثث لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج ، وجارٍ العرض على النيابة.



