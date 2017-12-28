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البحيرة.. مصرع وإصابة (11) شخص فى حادث تصادم

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 180
البحيرة.. مصرع وإصابة (11) شخص فى حادث تصادم

 


توفي شخصين وأصيب 9 آخرون، فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة ، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد.
 
تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بحادث تصادم بالطريق الصحراوى تجاه الإسكندرية بدائرة المركز .
 
وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل محملة بعمالة زراعية وأخرى ملاكى بالطريق الصحراوى تجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة .
 
أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 9 أشخاص آخرين وتم نقل الجثث لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج ، وجارٍ العرض على النيابة.
 
 

 

 

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