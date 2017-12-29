اجلاء الدفعة الثالثة من مرضي الغوطة الشرقية

أكد نشطاء سوريون، اليوم الجمعة، قيام الهلال الأحمر، بإجلاء الدفعة الثالثة والأخير من مرضي الغوطة الشرقية المحاصرة.

وأضاف الناشطون أن 13 حالة مرضية حرجة أجليت من الغوطة ضمن الدفعة الأخيرة، وذلك بموجب الاتفاق الذى تم بين القوات السورية وبين فصيل "جيش الإسلام" التابع للمعارضة .

وكان فريق الهلال الأحمر - الأربعاء الماضى - قد قام بإجلاء الدفعة الثانية من مرضى الغوطة الشرقية باتجاه مشافى العاصمة دمشق، حيث أشار ناشطون إلى أن الهلال الأحمر أجلى 12 حالة مرضية حرجة من الغوطة.

وشملت عملية الإجلاء، التى بدأت يوم الثلاثاء بعد اتفاق بين الحكومة السورية وجماعة مسلحة معارضة، السماح لبعض المرضى بمغادرة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة مقابل إطلاق المعارضين سراح بعض المحتجزين لديهم.