أطباء الشرقية يعقدون جمعية عمومية طارئة بسبب حبس زميلهم

من المنتظر أن تعقد نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جمعية عمومية طارئة في نادي اتحاد المهن الطبية لبحث تداعيات أزمة القبض على طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي وحبسه بتهمة التربح من المرضى.

وقال الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بالشرقية إن ما تعرض له الطبيب المحبوس كان نتاج وضع خاطئ معقد مجبر عليه إدارة المستشفي والأقسام لتستمر تقديم الخدمة للمرضى.

وتابع :"يعلم الجميع براءة الطبيب وأقصد بالجميع كل من يعمل في الجامعة من فرد الأمن إلى رئيس الجامعة والأمر ما زال قيد التحقيقات وما يطمئننا على موقفه يقيننا من براءته ويقيينا من عدل النيابة والقضاء".