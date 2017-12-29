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مصرع وإصابة (12) شخص فى حادص تصادم بالبحيرة

منذ حوالى ساعة
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مصرع وإصابة (12) شخص فى حادص تصادم بالبحيرة


توفي شخصين، وأصيب 10 آخرون، فى حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية بحادث تصادم بالطريق الصحراوى بالكيلو 90  إتجاه الأسكندرية بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين ، السيارة رقم هـ ك و 816 "ملاكى" قيادة أيمن .ع.ا 51 سنة مهندس ومقيم مصر الجديده القاهرة، السيارة رقم س ص ى 2193 "نقل " محملة بعمالة زراعية " قيادة إبراهيم .ذ.م 32 سنة سائق ومقيم العامرية الإسكندرية أثناء سير السيارة الثانيه بالطريق المشار إليه استشعر قائدها بوجود حمله مرورية بالطريق فقام بالدوران والسير عكس الاتجاه مما أدى لاصطدامه بالسيارة الإولى.
 
أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى والمدعو مصطفى .ا.ع. 19 سنة عامل ومقيم العامرية الإسكندرية ، من مستقلى السيارة الثانية، وكذا إصابة قائد السياره الثانية، وعدد 9 من مستقليها بكسور وجروح واشتباه مابعد الارتجاج.
 
تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى غرب النوبارية العام والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج ، وتحرر المحضر اللأزم.

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