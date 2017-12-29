غضب بين أولياء أمور تلاميذ مدارس الإسماعيلية بسبب القمامة

سيطرت حالة من الغضب، على أولياء أمور التلاميذ بمحافظة الإسماعيلية، بسبب شكاويهم المتعددة والتي لم يستجب إليها أحد، بشكل كامل بسبب تراكم أكوام القمامة، حول أسوار وأبواب المدارس.

فأصبحت شعارات " النظافة من الإيمان " شعارات تكتب على جدران فقد دون تفعيلها، فى ظل غياب تام من قبل إدارة المدارس أو المسؤلين بالمحافظة بتلك الكارثة البيئية الخطيرة التى قد تؤدى الى الإصابة بأمراض كثيرة لدى الطلاب وهيئة التدريس، لما يستنشقوه من روائح كريهة طوال الساعات الدراسية .

يقول صادق الحداد، من ساكنى حى ثالث بجوار إحدى المدارس: "القمامة تحيط بأسوار المدرسة من جميع الاتجاهات، حيث لم تشهد أسوار المدارس نظافة سوى مع وجود زيارات رسمية، مشيرًا إلى أن المنظر سيئ للغاية".

وتشكو فاطمة سليمان، أحد أولياء الأمور، قائلة، إن أبناءنا يعانون من الرائحة الكريهة والحشرات الزاحفة والطائرة، مما يعوق عملية التفكير والتركيز خلال أدائهم الامتحانات، الأمر الذى لا ينتهى عند القمامة فقط بل يصلح إلى انتشار للمستنقعات من مياه الصرف الصحى أيضًا.