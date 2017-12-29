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أسوان.. انقطاع المياه عن مساكن السماد والسادات

منذ 12 ساعة
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أسوان.. انقطاع المياه عن مساكن السماد والسادات


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الجمعة، قطع المياه عن مناطق مساكن، السماد والسادات، وذلك بسبب القيام بأعمال وتجارب التشغيل التجريبى الجارية حاليًا لمشروع المعالجة الثلاثية بمحطات كيما 1 وكيما 2 وكيما3 للصرف الصحي.

وسيتم قطع مياه الشرب عن المناطق السكنية الواقعة على طريق السماد بداية من المجمع الصناعى بالعلاقة والصداقة القديمة والجديدة ومنطقة كيما السكنية وعزب كيما والسيل وحتى منطقة الجزيرة بجانب المناطق السكنية الواقعة على طريق السادات بالكامل بالإضافة إلى منطقة المحمودية ، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 29/12/2017 وحتى الساعة السابعة صباح اليوم التالى السبت الموافق 30/12/2017.

 

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