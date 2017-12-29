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الاحتلال يُفرج عن أصغر أسيرة فلسطينية

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 312
الاحتلال يُفرج عن أصغر أسيرة فلسطينية

قالت وكالة وفا الفلسطينية، أن سلطات العدو الصهيوني، قامت بالإفراج عن أصغر أسيرة بسجونه الطفلة ملاك محمد يوسف الغليظ، البالغة من العمر 14 عام، حيث أنها قضت ثماني أشهر فى سجون العدو.

وكان فى استقبال الأسيرة ملاك، عند بوابة حاجز جبارة جنوب طولكرم، ممثلين عن هيئة شئون الأسرى والمحررين، وجمع غفير من المواطنين إلى جانب ذويها، وأعربت "ملاك الغليظ"، عن سعادتها بالإفراج، وفى نفس الوقت عن حزنها لتركها زميلاتها الأسيرات، ومنهن الأطفال مازلن يتجرعن مرارة السجن وظلم السجان.

ودعت ملاك الغليظ، إلى ضرورة مساندة الأسيرات فى معركة الصمود، فى ظل الظروف الصعبة التى يعشن بها داخل سجون الاحتلال، وكان جنود الاحتلال اعتقلوا الطفلة الغليظ على حاجز قلنديا شمال القدس قبل 8 شهور، واعترضت قوات الاحتلال على حاجز جبارة، الصحفيين والمصورين خلال تغطيتهم لحظة الإفراج عن "ملاك الغليظ"، واعتدت عليهم وأجبرتهم على مغادرة المكان.

 

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