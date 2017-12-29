بالصور..مسيرة حاشدة بالأردن ضد قرار ترامب بشأن القدس

خرج الآلاف من المواطنيين الأرديين ، اليوم الجمعة 29 ديسمبر، في مسيرات حاشدة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .

حيث يشهد الأردن من ثلاثة أسابيع فعاليات حاشدة مناهضة لقرار ترامب .

وانطلقت المسيرة في عمان من أمام مسجد الحسيني الكبير بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الأردنية والفلسطينية.

وهتف المتظاهرون:"لا سفارة أميركية فوق القدس العربية، يا سفير الأميركان اطلع برا من عمان، الشعب يريد تحرير فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، يا انتفاضة شيلي شيل زاد الحد وطفح الكيل".