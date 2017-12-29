Responsive image

29
ديسمبر

الجمعة

26º

29
ديسمبر

الجمعة

خبر عاجل

"حماس" تُدين حادث كنيسة مارمينا

 خبر عاجل
  • مصرع وإصابة 5 آخرين في حادث سير بسوهاج
     منذ 15 دقيقة
  • إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بالحاجز الحديدى لمحور 26 يوليو
     منذ 15 دقيقة
  • غدًا..الحكم على "الرئيس مرسي" في قضية "إهانة القضاء"
     منذ 15 دقيقة
  • "حماس" تُدين حادث كنيسة مارمينا
     منذ 15 دقيقة
  • غدًا.."العسكرية" تصدر حكمها في إعدام معتقلي قضية "سفارة النيجر"
     منذ 15 دقيقة
  • تنظيم الدولة يتبنى هجوم كنيسة حلوان
     منذ 16 دقيقة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

2:45 مساءاً


المغرب

5:09 مساءاً


العشاء

6:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بالصور..مسيرة حاشدة بالأردن ضد قرار ترامب بشأن القدس

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 178
بالصور..مسيرة حاشدة بالأردن ضد قرار ترامب بشأن القدس

خرج الآلاف من المواطنيين الأرديين ، اليوم الجمعة 29 ديسمبر، في مسيرات حاشدة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني . 

حيث يشهد الأردن من ثلاثة أسابيع فعاليات حاشدة مناهضة لقرار ترامب . 

وانطلقت المسيرة  في عمان من أمام مسجد الحسيني الكبير بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الأردنية والفلسطينية.

وهتف المتظاهرون:"لا سفارة أميركية فوق القدس العربية، يا سفير الأميركان اطلع برا من عمان، الشعب يريد تحرير فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، يا انتفاضة شيلي شيل زاد الحد وطفح الكيل".

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers