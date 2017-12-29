Responsive image

29
ديسمبر

الجمعة

26º

29
ديسمبر

الجمعة

خبر عاجل

"حماس" تُدين حادث كنيسة مارمينا

 خبر عاجل
  • مصرع وإصابة 5 آخرين في حادث سير بسوهاج
     منذ 15 دقيقة
  • إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بالحاجز الحديدى لمحور 26 يوليو
     منذ 15 دقيقة
  • غدًا..الحكم على "الرئيس مرسي" في قضية "إهانة القضاء"
     منذ 15 دقيقة
  • "حماس" تُدين حادث كنيسة مارمينا
     منذ 15 دقيقة
  • غدًا.."العسكرية" تصدر حكمها في إعدام معتقلي قضية "سفارة النيجر"
     منذ 15 دقيقة
  • تنظيم الدولة يتبنى هجوم كنيسة حلوان
     منذ 16 دقيقة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

2:45 مساءاً


المغرب

5:09 مساءاً


العشاء

6:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

إصابة 74 فلسطينيًا خلال مواجهات اليوم مع الاحتلال الصهيوني

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 204
إصابة 74 فلسطينيًا خلال مواجهات اليوم مع الاحتلال الصهيوني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، اليوم الجمعة 29 ديسمبر،  إصابة  24 مواطنًا برصاص الاحتلال الصهيوني المطاطي والمعدني ، بينما أصيب 50 آخرين بالاختناق بقنابل الغاز المسيلة للدموع أثناء مواجهات اندلعت اليوم خلال مسيرات ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني. 

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة  أن 16 فلسطينيا أصيبوا فى الضفة الغربية، ثمانية منهم بالرصاص، فيما أصيب 20 فلسطينيا خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكانت الوزارة ذكرت فى حصيلة سابقة أن 8 فلسطينيين أصيبوا قبل ظهر الجمعة خلال هذه المواجهات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان إن "3 شبان أصيبوا بالذخيرة الحية فى مخيم العروب القريب من مدينة الخليل، أحدهم فى وضع خطير". 

واندلعت مواجهات في مختلف نقاط التماس مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة ،  رفضا للقرار الأمريكي بشأن القدس ، وفي رام الله، أصيب مصور صحفي في قدمه وفتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بدرس غربي رام الله، في أعقاب قمع قوات الاحتلال مسيرة انطلقت من مسجد القرية، وتوجهت نحو بوابة جدار الضم والتوسع، المقام على أراضي القرية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers