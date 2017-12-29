إصابة 74 فلسطينيًا خلال مواجهات اليوم مع الاحتلال الصهيوني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، اليوم الجمعة 29 ديسمبر، إصابة 24 مواطنًا برصاص الاحتلال الصهيوني المطاطي والمعدني ، بينما أصيب 50 آخرين بالاختناق بقنابل الغاز المسيلة للدموع أثناء مواجهات اندلعت اليوم خلال مسيرات ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 16 فلسطينيا أصيبوا فى الضفة الغربية، ثمانية منهم بالرصاص، فيما أصيب 20 فلسطينيا خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكانت الوزارة ذكرت فى حصيلة سابقة أن 8 فلسطينيين أصيبوا قبل ظهر الجمعة خلال هذه المواجهات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان إن "3 شبان أصيبوا بالذخيرة الحية فى مخيم العروب القريب من مدينة الخليل، أحدهم فى وضع خطير".

واندلعت مواجهات في مختلف نقاط التماس مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة ، رفضا للقرار الأمريكي بشأن القدس ، وفي رام الله، أصيب مصور صحفي في قدمه وفتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بدرس غربي رام الله، في أعقاب قمع قوات الاحتلال مسيرة انطلقت من مسجد القرية، وتوجهت نحو بوابة جدار الضم والتوسع، المقام على أراضي القرية.