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"رويترز": السعودية تفرج عن نجلي عبدالله بن عبدالعزيز

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 253
"رويترز": السعودية تفرج عن نجلي عبدالله بن عبدالعزيز

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية ، أن السلطات السعودية قامت بالإفراج عن  اثنين من أبناء العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد أن كانا معتقلين فى فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، ضمن حملة مزعومة  ضد الفساد يتزعمها ولي العهد محمد بن سلمان . 

ونقلت "رويترز" عن مسئول سعودى كبيرقوله  إن "النائب العام السعودى سعود المعجب وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبدالله والأمير فيصل بن عبدالله بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة".

وفي نفس السياق ، لمحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية ، إلى أن حملة بن سلمان المزعومة ، تهدف "لأكثر من مجرد الحصول على المليارات"، مشيرة إلى  إن "ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، يسعى خلال الأشهر القليلة الحاسمة، إلى تحجيم أى مصدر قد يشكل خطرا على سلطته، وهو ما يجعله يتعنت بشكل خاص مع الوليد بن طلال".

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