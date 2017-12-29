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النظام السوري يتهم أمريكا مجددًا بإجلاء قيادات من تنظيم الدولة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 274
النظام السوري يتهم أمريكا مجددًا بإجلاء قيادات من تنظيم الدولة

أفادت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية ،اليوم الجمعة 29 ديسمبر، أن النظام السوري قد أتهم الولايات المتحدة بأنها قامت بعملية إجلاء جديدة لقيادات بتنظيم الدولة في دير الزور، شرقي سوريا.

وأفادت الوكالة أن امريكا نفذت عملية إنزال أجلت خلالها قادة من "تنظيم الدولة" إلى مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية شمال شرقي سوريا، وفق قولها.

وأكدت مصادر عسكرية سورية ، للوكالة أن  "مروحيات أمريكية  قامت بعملية إنزال، في 28   ديسمبر الجاري، في منطقة تقع ضمن محافظة دير الزور".

وأضافت: "قامت الطائرات بالإقلاع إلى جنوب محافظة الحسكة، حيث شوهدت المروحيات فوق مخيم السد".

وجدير بالذكر أن النظام السوري سبق  أن وجه العديد من المرات التهم إلى أمريكا بأنها أجلت قيادات لتنظيم الدولة في سوريا، إذ اتهمت بأنها أجلت قرابة 20 قياديّا ميدانيّا في التنظيم من "دير الزور"، في أغسطس الماضي.

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