مصرع وإصابة 5 آخرين في حادث سير بسوهاج



لقي شخص مصرعه، وأُصيب 4 آخرون بإصابات وجروح متفرقة، الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مطار سوهاج بدائرة مركز جرجا.



وبينت المعاينة الأولي ، انقلاب سيارة على طريق مطار سوهاج الدولي بالكيلو 3 بدائرة المركز، فأثناء سير السيارة رقم (8749 هـ د أ- ربع نقل)، قيادة محمد عزت عبداللاه، «23 سنة»، سائق، اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة، ما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.



أسفر الحادث عن مصرع كريم السيد علي، «17 سنة»، عامل، وإصابة قائد السيارة، و3 عمال آخرين كانوا بصندوقها الخلفي بإصابات متفرقة وجروح وكسور.

