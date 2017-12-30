توقف حركة قطارات سوهاج لمدة ساعتين بسبب عطل بجرار أسباني



توقفت حركة قطارات سوهاج، اليوم السبت، لمدة ساعتين كاملتين، وذلك بسبب عطل ميكانيكي، بجرار القطار رقم 89 أسبانى أسوان الإسكندرية فور وصوله المحطة الأمر الذى أدى لتأخر 6 قطارات عن التحرك في المواعيد المقررة لها.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت اخطارًا يفيد بتعطل القطار رقم 89 اسباني -أسوان إسكندرية عقب وصوله لرصيف المحطة بجرجا جنوب محافظة سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل ميكانيكي بالجرار و قام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد وواصل القطار رحلته بعد تأخر لمدة ساعتان و 35 دقيقة نتج عن ذلك تأخر القطارات أرقام 187 مميز أسوان القاهرة لمدة " 20 " دقيقة ،و 988 مكيف القاهرة أسوان لمدة " 25 " دقيقة و 86 نوم القاهرة أسوان لمدة " 30 " دقيقة ،و1086 نوم إسكندرية أسوان لمدة " 30 " دقيقة ،و 188 مميز القاهرة أسوان لمدة " 10 " دقائق ،و 2014 vip القاهرة أسوان لمدة " 10 " دقائق.

وعلى جانبا أخر تلقى قسم شرطة أول سوهاج بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد سوهاج بتعطل القطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة عقب وصوله لرصيف المحطة .

بالانتقال والفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل كهربائي بالجرار وقام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد وواصل القطار رحلته ،واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة خلال توقف القطار ولحين استئناف رحلته ،و تحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال القسم بتاريخه وجاري العرض علي النيابة العامة.