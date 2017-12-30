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استشهاد فلسطيني بقطاع غزة متأثرًا بجراحه

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 88
استشهاد فلسطيني بقطاع غزة متأثرًا بجراحه


قالت وسائل إعلامية فلسطينية، اليوم السبت، أن الشاب جمال محمد مصلح 20 عامًا من سكان المغازى وسط قطاع غزة، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال فى صدره شرق البريج أمس.
 
كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أن إجمالي الإصابات التي تعاملت معها المستشفيات جراء مواجهات اندلعت الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 72 إصابة.

وذكر بيان الوزارة، أن الإصابات في رام الله، تضمنت 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة بالرصاص الحي، وفي نابلس، إصابة بالرصاص الحي، و8 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأضافت أن الإصابات في أريحا كانت إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وفي قلقيلية، إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

كما أن الإصابات في الخليل تضمنت إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و 4 إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة، وفي قطاع غزة: 50 إصابة بأعيرة نارية مختلفة، 5 منها خطيرة.

 

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