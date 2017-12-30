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توقف حركة قطارات أسوان بسبب تعطل شاحنة بمزلقان

منذ 4 ساعة
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توقف حركة قطارات أسوان بسبب تعطل شاحنة بمزلقان


قالت هيئة السكك الحديدية، اليوم السبت، أن حركة قطارات الوجه القبلي بمحافظة أسوان، قد توقفت لمدة ساعة بعد أن تعطلت شاحنة نقل تجر خلفها مقطورة ومحملة بأكسيد الحديد على أحد المزلقانات شمال مدينة أسوان.

تلقت غرفة عمليات المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، بلاغا بتوقف شاحنة (167348 نقل الإسكندرية) تجر خلفها مقطورة، ومحملة بأكسيد الحديد على مزلقان للسكة الحديد بمنطقة خور أبو سبيرة، بسبب تعرض الشاحنة للعطل فجأة.

على الفور، تحركت قيادات المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إلى موقع البلاغ وقررت وقف حركة القطارات فى الاتجاهين، ودفعت بلوادر لسحب الشاحنة ومقطورتها بعيدا عن خطى السكة الحديد فى محاولة لإعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى.

امتد توقف حركة القطارات لنحو 50 دقيقة، تعطلت خلالها حركة القطار رقم 91 مميز بمحطة الخطارة، بجانب تأخير القطار رقم 833 من محطة أسوان والذى يغادرها فى الساعة الثانية عشر مساء.

 

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