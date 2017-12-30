مصرع وإصابة (17) شخص فى حادث تصادم بطريق سوهاج الصحراوي

قالت وزارة الصحة، أن 9 أشخاص توفوا بينما أصيب 8 آخرون، اليوم السبت، إثر تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوى "سوهاج- البحر الأحمر" بالكيلو 55 اتجاه اسيوط، وتم استقبالهم بمستشفى الإيمان العام بأسيوط.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغ من إدارة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 55 الأقرب إلى محافظة أسيوط بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل جار تحديد بياناتهما نتج عن الحادث مصرع 9 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 8 أشخاص أخرين تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات محافظة أسيوط الأقرب إلى مكان الحادث.

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة والتنسيق مع مديرية أمن أسيوط حول الحادثة وملابساتها.