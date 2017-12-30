(72) مصاب فى مواجهات الاحتلال بالضفة وغزة



قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن اجمالي الإصابات التي تعاملت معها المستشفيات جراء مواجهات اندلعت أمس الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 72 إصابة.

وذكر بيان الوزارة، أن الإصابات في رام الله، تضمنت 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة بالرصاص الحي، وفي نابلس، إصابة بالرصاص الحي، و8 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأضافت أن الإصابات في أريحا كانت إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وفي قلقيلية، إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



كما أن الإصابات في الخليل تضمنت إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و 4 إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة، وفي قطاع غزة: 50 إصابة بأعيرة نارية مختلفة، 5 منها خطيرة.