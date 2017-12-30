مصرع وإصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم بالغربية

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون، فى حادث تصادم بطريق بسيون الدائري، بمحافظة الغربية، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طنطا الجامعى.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك على طريق بسيون الدائرى نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين لمستشفى طنطا الجامعى وقامت إدارة المرور برفع أثار الحادث لإعادة حركة السير على الطريق مرة أخرى، وأخطرت النيابة العامة التى تولت تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق لتسيير حركة المرور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.