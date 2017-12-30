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مصرع وإصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم بالإسماعيلية

منذ 3 ساعة
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مصرع وإصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم بالإسماعيلية

توفي خمس أشخاص، وأصيب اثنان آخران نتيجة تصادم توك توك مع سيارة نقل بمنطقة الإرسال دائرة مركز القنطرة غرب طريق الإسماعيلية - بورسعيد.

 تلقت الجهات المعنية إخطارًا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة غرب، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية - بورسعيد أمام منطقة الإرسال دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع كلا من نوال إبراهيم عوض 28 عامًا أخصائية اجتماعية بالتربية والتعليم، ومحمود غريب أحمد 31 عامًا سائق التوك توك، وإبراهيم عوض عبد الحليم 46 عامًا، ونعمات عبد القادر عبد الحليم 53 عامًا، وإبراهيم السيد إبراهيم 4 سنوات، وإصابة أميرة محمد سعيد 23 عامًا، ونور السيد إبراهيم 8 سنوات، وجميعهم مقيمين القنطرة غرب.  

تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب العام، بينما نقل المصابان إلى مستشفى الإسماعيلية.

تحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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