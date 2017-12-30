ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوي بسوهاج

نشرت وزارة الصحة، اليوم السبت، قائمة بأسماء، 10 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم طفلين، و8 مصابون آخرون، اثر تصادم سيارة نقل كبير "قاطرة" باخرى ميكروباص علي طريق أسيوط البحر الاحمر عند الكيلو 45 بمدينة أسيوط الجديدة حيث انتقل عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تم نقل الضحايا إلى مستشفى أبنوب المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، التي أحالت 6 منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهم.

وقال مصدر طبي أن المصابين هم صفوت مختار محمد، محمد سعد الدين محمد 25 سنة، السيد نصر الدين محمد 23 سنة، أحمد عبد الفتاح فكري جميعهم من محافظة قنا، ومحمد حشمت السيد 23 سنة محافظة سوهاج، و محمد عبد التواب جمعة 32 سنة من محافظة والقاهرة، سائق السيارة النقل التيريلا، فضلا عن طفلين مجهولين الهوية.

كانت الجهات المعنية قد تلقت اخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد مصرع 10 أشخاص مصرعهم بينهم 2 أطفال وأصيب 8 آخرون اثر تصادم سيارة نقل كبير "قاطرة" باخرى ميكروباص علي طريق أسيوط البحر الاحمر عند الكيلو 60 بمدينة أسيوط الجديدة.