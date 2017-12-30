مستشفيات بني سويف تعلن حالة الطوارئ بالمحافظة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة والمراكز والوحدات الطبية التابعة لها؛ تزامنًا مع احتفالات عيد رأس السنة وأعياد الميلاد.

وأكد وكيل الوزارة استعداد جميع المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية لها، وتم إلغاء الإجازات والراحات الخاصة بالأطباء والتمريض ومفتشي الأغذية والملاحظين الصحيين.

وأشار إلى أنه تم نشر عدد من سيارات الإسعاف عند ساحات الكنائس والحدائق والمتنزهات العامة التي ستشهد تجمعات جماهيرية، بالإضافة إلى فروع الإسعاف الثابتة المنتشرة في عدة مناطق بالمحافظة مع المرور المستمر على المستشفيات لمتابعة أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

من جانبه أكد الدكتور هاني همام مدير مستشفى بنى سويف العام، توفير كمية إضافية من مستلزمات وأدوية الطوارئ وتم توزيعها على أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات كما تم إعداد النوبتجيات اللازمة للعمل على مدار اليوم.