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"الصحة" تعلن ارتفاع ضحايا حادث البحر الأحمر إلى 10 قتلى بينهم طفلان

منذ حوالى ساعة
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"الصحة" تعلن ارتفاع ضحايا حادث البحر الأحمر إلى 10 قتلى بينهم طفلان


أفادت وزارة صحة النظام العسكري ، اليوم الجمعة 30 ديسمبر، بارتفاع أعداد ضحايا حادث تصادم البحر الأحمر إلى 10 أشخاص بينهم طفلان، بينما أصيب 8 آخرون إثر تصادم سيارة نقل كبير "قاطرة" بأخرى ميكروباص على طريق أسيوط البحر الأحمر عند الكيلو 45 بمدينة أسيوط الجديدة.

وقال مصدر طبي:" إن أسماء المصابين هم صفوت مختار محمد، محمد سعد الدين محمد 25 سنة، السيد نصر الدين محمد 23 سنة، أحمد عبدالفتاح فكري جميعهم من محافظة قنا، ومحمد حشمت السيد 23 سنة محافظة سوهاج، ومحمد عبدالتواب جمعة 32 سنة من محافظة والقاهرة، سائق السيارة النقل التيريلا، فضلا عن طفلين مجهولين الهوية".

وقد تلقت مديرية أمن البحر الأحمر ،  إخطارًا يفيد مصرع 10 أشخاص مصرعهم بينهم 2 أطفال، وأصيب 8 آخرون إثر تصادم سيارة نقل كبير "قاطرة" باخرى ميكروباص على طريق أسيوط  البحر الأحمر عند الكيلو 60 بمدينة أسيوط الجديدة.

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