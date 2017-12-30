آلاف الفلسطينون يشيعون شهيد الجمعة الغضب الرابعة بـ غزة

قام آلاف الفلسطينيين في غزة، بعد ظهر اليوم السبت، بتشيع جثمان الشاب الفلسطيني جمال محمد مصلح (20 عاما)، الذي استشهد صباحا، متأثرا بجراح أصيب بها خلال مشاركته في مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني، على الحدود الفاصلة مع القطاع.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد مصلح في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، استشهاد "مصلح" متأثرا بجراح أصيب بها، مساء أمس، خلال مشاركته في مواجهات مع القوات الإسرائيلية، شرق مدينة غزة.