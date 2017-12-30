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القبض على مدير عام بشركة بترول بحوزته تماثيل مقلده للنصب على المواطنين

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 287
القبض على مدير عام بشركة بترول بحوزته تماثيل مقلده للنصب على المواطنين

 قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإلقاء القبض على مدير عام بشركة البترول؛ لاتهامه بحيازة تماثيل أثرية مقلدة للنصب على المواطنين, بإيهامهم بأنها أثرية، تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير الأمن إلى النيابة التى باشرت التحقيقات.
تلقى ضباط  مباحث قسم شرطة الخليفة مفادها قيام المتهم، بحيازة كمية كبيرة من التماثيل الأثرية المقلدة بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم أنها أثرية متخذا من مسكنه مكانا لمزاولة نشاط.
ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات فتم استهدافه بمأمورية بمسكنه اسفرت عن ضبطه وبحوزته عدد 6 تماثيل متوسطة الحجم ومختلفة الأشكال، عبارة عن رأس تمثال فرعونى كبير الحجم، و5 مخطوطات جلدية مدون عليها آيات قرآنية، و 4 تماثيل حور صغيرة الحجم، وخنجر قديم، و8 قطع مغناطيسية سوداء اللون، و3 جعران صغير الحجم
كما ضبط بحوزته 11 تمثال أحجار صغير الحجم على شكل قطط فرعونية ، رأس فرعونية صغيرة الحجم سوداء اللون،  3 تماثيل فرعونية متوسطة الحجم، مكحله قديمة ،  2 حجر نور الصباح صغير الحجم، و11 قطعة أحجار قديمة  ((جميعها مقلدة ) 32 قطعة نقود قديمة و 4 قطع تذكارية للإسكندر الأكبر (وجميعها تعود  إلى العصر الرومانى).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم إنها أثرية، وأضاف بشرائه للمضبوطات من منطقتي الحسين دائرة قسم شرطة الجمالية ، والحطابة دائرة القسم، تحرر عن ذلك المحضر، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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