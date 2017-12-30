تفحم شخصين إثر انقلاب سيارة واحتراقها بطريق بنها

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منذ 5 ساعة

تفحم شخصين، إثر انقلاب سيارة واحتراقها على طريق شبرا - بنها.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث نتج عنه تفحم مواطنة ونجلها وإصابة شخص آخر وسيدة؛ نتيجة انقلابها بطريق "بنها-شبرا" الحر.

يذكر أن طريق بنها-شبرا الجديد كان قد افتتح فى نوفمبر الماضي.