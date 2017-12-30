المنيا.. (900) ألف طالب يؤدون امتحانات نصف العام

أدي اليوم السبت، أكثر من 900 ألف طالب وطالبة أولي امتحانات نصف العام الدراسى، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية بكل مدارس المحافظة.

وقال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 549547 طالب وطالبة يؤدون امتحانات المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى الطلاب المتقدمين للامتحانات النقل للمرحلة، فيما يؤدى 205128 طالب وطالبة امتحانات المرحلة الإعدادية، كما يؤدى 3288 طالبا وطالبة امتحانات الإعدادي المهني.

وأضاف عزب أن المرحلة الثانوية يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 61090 طالب وبالنسبة لمدارس التعليم الفني "التجاري والمزدوج" بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 27954 طالب بينما بلغ عدد طلاب التعليم الفندقي نظام الخمس سنوات 1656 طالبا أما في التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات مزدوج ومهنى بلغ عدد الطلاب المتقدمين 47201 طالبا.