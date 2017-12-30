فلسطين.. إصابة (31) مواطنًا فى مواجهات مع العدو الصهيوني بالقدس



قالت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم السبت، أن 31 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا فى مواجهات مع العدو الصهيوني، اندلعت في بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنها تعاملت مع إصابة واحدة بالرصاص الحي، و7 بالرصاص المطاطي، و23 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وذكرت أن "سيارة إسعاف تابعة لها تعرضت للاستهداف بالرصاص الحي، خلال تقديم العلاج للمصابين".

وحسب شهود عيان للأناضول، فقد اندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات صهيونية، بلدة أبو ديس، قرب الجدار الفاصل بين البلدة ومدينة القدس.

ونجح شبان فلسطينيون، أمس الجمعة، في إحداث ثغرة في الجدار في تلك المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات، استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

وللأسبوع الرابع على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات تتطور إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية، ردًا على اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر الجاري، القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.