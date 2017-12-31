غارة صهيونية تستهدف موقع للمقاومة في قطاع غزة

شنت المقاتلات الحربية التابعة للكيان الصهيوني ، ليل السبت ، غارة جوية على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر أمني ، إن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت على موقع يتبع للفصائل الفلسطينية شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع"، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح: "أغارت مقاتلات سلاح الجو، مساء اليوم (السبت)، على موقع استطلاع تابع لحركة حماس، جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "هذا القصف يأتي ردا على إطلاق القذائف الصاروخية، مساء أمس (الجمعة)، من القطاع، باتجاه منطقة غلاف غزة".