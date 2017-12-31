Responsive image

-8º

31
ديسمبر

الأحد

26º

31
ديسمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية
     منذ حوالى ساعة
  • قطار يصدم توك توك اقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بأسوان
     منذ حوالى ساعة
  • اليوم.."المركزي" يقترض 14 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة
     منذ حوالى ساعة
  • زلزال بقوة (4.7) درجة يضرب مدينة "بالاده" الإيرانية
     منذ حوالى ساعة
  • تجدد التظاهرات بإيران المطالبة بـ "العدالة الإجتماعية"
     منذ حوالى ساعة
  • 30 قتيلًا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة بكينيا
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:18 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

2:46 مساءاً


المغرب

5:09 مساءاً


العشاء

6:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

غارة صهيونية تستهدف موقع للمقاومة في قطاع غزة

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 112
غارة صهيونية تستهدف موقع للمقاومة في قطاع غزة

شنت المقاتلات الحربية التابعة للكيان الصهيوني ، ليل السبت ،  غارة جوية على موقع تابع  للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. 

وأفاد مصدر أمني ، إن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت على موقع يتبع للفصائل الفلسطينية شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع"، حسبما أفادت وكالة الأناضول. 

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح: "أغارت مقاتلات سلاح الجو، مساء اليوم (السبت)، على موقع استطلاع تابع لحركة حماس، جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "هذا القصف يأتي ردا على إطلاق القذائف الصاروخية، مساء أمس (الجمعة)، من القطاع، باتجاه منطقة غلاف غزة".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers