الاحتلال الصهيوني يعتقل 20 فلسطينيًا



أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد 31 ديسمبر، قيام قوات الاحتلال الصهيوني باعتقال 10 فلسطينيين ، خلال حملة مداهمات شنتها فجر اليوم ، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية و10 آخرين في القدس.



ونقلت عن مصادر محلية قولها أن ، الاحتلال اعتقل 9 فلسطينيين من بلدة العيسوية شرق القدس، كما اعتقلت شابا من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة ، بينما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة نابلس شمال الضفة الغربيةواعتقلت فلسطينيين اثنين من منزليهما في منطقة شارع سفيان ومخيم العين.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من سامح فاخوري وأحمد علاونة من قرية جبع على حاجز عسكري. كما اعتقلت شابين من منزليهما خلال عملية اقتحام لقرية المنشية في بيت لحم، وسلمت الأسير المحرر هشام الطيطي من مخيم العروب شمال الخليل، استدعاء لمراجعة مخابراته.