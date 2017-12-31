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إصابة 11 مواطنًا إثر حادثي سير في "الجيزة والإسماعيلية"

منذ 3 ساعة
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إصابة 11 مواطنًا إثر حادثي سير في "الجيزة والإسماعيلية"

أصيب 11 مواطنًا ، صباح اليوم الأحد 31 ديسمبر، إثر حادثي سير في محافظتي الجيزة والإسماعيلية ، حسبما أعلنت وزارة الصحة .

ونتج الحادث الأولى عن  تصادم سيارتين ملاكى بطريق القاهرة الإسماعيلية القاهرة الصحراوى  الكيلو 76 ، محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصاب 4 مواطنين ، وتم نقلهم إلى مستشفى الجلاء العسكرى، والإسماعيلية العام.

و الحادث الثانى أسفر عن إصابة 7 مواطنين نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص خلف نادى الصيد مدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات مجهزة على الفور نقلت المصابين إلى مستشفى زايد التخصصى.
 
وتراوحت الإصابات بين المواطنين  مابين كسور وجروح وكدمات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج.

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